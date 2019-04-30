В Краснокутском районе незаконно торговали саженцами
Торговали посадочными культурами плодовых и цветочных культур
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В апреле 2019 года государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Саратовской области провел рейд по торговле саженцами в Краснокутском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на 400 саженцев цветочных и плодовых культур не было никаких документов.
Такая торговля является нарушением статьи федерального закона.
По итогам рейда троих граждан оштрафовали.
ИСТОЧНИК KP.RU