2019-04-30T15:33:18+03:00
Общество

В Краснокутском районе незаконно торговали саженцами

Торговали посадочными культурами плодовых и цветочных культур
Дарья Вострикова
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В апреле 2019 года государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Саратовской области провел рейд по торговле саженцами в Краснокутском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на 400 саженцев цветочных и плодовых культур не было никаких документов.

Такая торговля является нарушением статьи федерального закона.

По итогам рейда троих граждан оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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