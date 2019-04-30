Валерий Радаев поругал министра транспорта за отсутствие дорожной разметки
Он напомнил, что уже установилась хорошая погода
Валерий Радаев остался недоволен отсутствием дорожной разметкиФото: Дарья Вострикова
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Во время сегодняшнего выезда на осмотр коммунальной техники губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал деятельность министра транспорта и дорожного хозяйства Николая Чурикова.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», причиной недовольства главы региона стало отсутствие разметки на въезде в город.
- Ресурсы есть, все есть, на погоду пеняем — то слишком холодно, то слишком жарко, то все тает. Но сейчас температура средняя уже 17 градусов, — попенял Радаев.
Замечания пообещали устранить.
ИСТОЧНИК KP.RU