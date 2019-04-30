2019-04-30T15:19:15+03:00
Общество

Валерий Радаев поругал министра транспорта за отсутствие дорожной разметки

Он напомнил, что уже установилась хорошая погода
Дарья Вострикова
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Валерий Радаев остался недоволен отсутствием дорожной разметкиВалерий Радаев остался недоволен отсутствием дорожной разметкиФото: Дарья Вострикова
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Во время сегодняшнего выезда на осмотр коммунальной техники губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал деятельность министра транспорта и дорожного хозяйства Николая Чурикова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», причиной недовольства главы региона стало отсутствие разметки на въезде в город.

- Ресурсы есть, все есть, на погоду пеняем — то слишком холодно, то слишком жарко, то все тает. Но сейчас температура средняя уже 17 градусов, — попенял Радаев.

Замечания пообещали устранить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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