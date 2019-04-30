В Марксе должник запер гараж и не давал приставам арестовать авто
На следующий день он погасил долг
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В Марксе Саратовской области судебные приставы провели рейд в рамках акции «Узнай о своих долгах».
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, приставы посетили адреса злостных неплательщиков.
Удалось выявить владельцев автомобилей Datsun и Lada. Граждане задолжали по кредитам.
На иномарку был наложен арест, а вот владелец отечественного авто попытался воспрепятствовать — он закрыл гараж и не пускал туда представителей власти. Тем не менее машина впоследствии также была арестована, и ее владелец уже на следующий день погасил задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU