Бородянская: За логотип Саратовской области рассчитались полностью и в срок

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-30T15:12:39+03:00

Председатель саратовского областного комитета по туризму уверена, что с автором логотипа Саратовской области расплатятся в ближайшее время

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Виктория Бородянская, председатель комитета по туризму Саратовской области, прокомментировала «КП-Саратов» публикацию об Эдварде Давтяне, руководителе проекта «Открой Россию».

Напомним, в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» Давтян отметил, что пока не получил денег за разработку логотипа и брендбука для Саратовской области.

- Еще с августа прошлого года идет, на наш взгляд, «нездоровый» диалог по поводу контракта на разработку туристического логотипа Саратовской области. Мы неоднократно к нему возвращались.

Что бы не говорили, главное для нас сегодня то, что наш логотип положительно вписался во многие имиджевые направления. Он используется в рекламных кампаниях, на различных мероприятиях, печатается на одежде и хорошо воспринимается саратовским населением, — сказала Бородянская.

Она отметила, что в ходе конкурса на разработку логотипа, бюджет смог сэкономить за счет понижения суммы контракта участниками более 100 тыс. рублей. Все деньги, которые должна была получить компания-победитель из Смоленска, ей выплачены.

- По поводу контракта еще раз поясню, что он был заключен между ООО «Специалист» и Управлением делами правительства Саратовской области в интересах комитета по туризму. Проведен электронный аукцион, по результатам которого нам на самом деле удалось сэкономить бюджетные средства, чему мы, безусловно, рады. В соответствии с контрактом ООО «Специалист» выполнены все работы, ими получен полный расчет по контракту и в установленные сроки. Да, ООО «Специалист» нанял третье лицо (Эдуарда Давтяна) для разработки логотипа, что возможно в рамках контракта. Уверена, что ООО «Специалист» расплатится с непосредственным разработчиком в ближайшее время, — заявила Виктория Бородянская.

Эдвард ДавтянФото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU