2019-04-30T14:52:09+03:00
Общество

В Вольском районе захоронят останки воина, погибшего в Тверской области

Федор Хуртов был сапером и погиб в 1942 году
Ольга Муравлёва
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В селе Колояр Вольского района Саратовской области 6 мая захоронят останки красноармейца Федора Хуртова, погибшего в Тверской области во время Великой Отечественной войны.

- Останки солдата нашли представители военно-патриотической организации из Москвы «Западный рубеж». Во время раскопок 3 мая 2018 года у деревни Филькино Ржевского района они нашли кости мужчина и его личные вещи: каску, кружку, ложку, масленку и гранату, а также часть пулеметной ленты и знак «Активист Осоавиахим СССР». Во время эксгумации обнаружили медальон, который помог узнать имя погибшего, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

Федор Иванович родился в 1911 году в селе Колояр. Он был в армии сапером 445-го отдельного саперного батальона 371-й стрелковой дивизии. Погиб Хуртов 2 февраля 1942 года при сражении в Ржевско-Вяземской наступательной операции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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