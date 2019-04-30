Валерий Радаев остался доволен новыми бульдозерами

СЕГОДНЯ 14:48 2019-04-30T15:17:36+03:00

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Сегодня, 30 апреля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев вместе с министром транспорта и дорожного хозяйства Николаем Чуриковым и заместитель председателя правительства Саратовской области Романом Бусаргиным вместе с директором ООО «Дорожное предприятие №6» осмотрели коммунальную технику, которая пришла в Дубки.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона остался доволен бульдозерами и экскаваторами-погрузчиками.

- Раньше у нас не было мобильных отрядов. Особенно сложно при заносах было в Новоузенском и Озинском районах. Сначала приходилось убирать снег механизированной лопатой, а потом другой техникой, — заявил Радаев.

Вопросами о том, на чьем балансе будет находиться техника и как будет подбираться кадровый состав и организовано содержание техники, займется Роман Бусаргин.

Валерий Радаев отметил, что техника должна быть использована в тяжелых ситуациях, а не «таскаться» каждый день. Такое решение принято для того, чтобы не случилось так, что в необходимый момент техника не смогла выйти из-за сломанных запчастей.

ИСТОЧНИК KP.RU