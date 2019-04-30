Николай Кузнецов продолжит возглавлять Ассоциацию аграрного образования и науки

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-30T15:06:33+03:00

Зампред Алексей Стрельников выразил ему благодарность от имени Валерия Радаева

Изменить размер текста: A A

На внеочередном Ученом совете в Саратовском государственном аграрном университете имени Вавилова ректор Николай Кузнецов заявил о сложении полномочий.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Кузнецов заявил, что его попросили «как минимум на год» остаться руководителем Ассоциации аграрного образования и науки.

Он поблагодарил коллег, преподавательский состав, профсоюз, студентов, а также руководство Саратовской области за поддержку.

Присутствующий на Учетом совете зампред Алексей Стрельников, в свою очередь, выразил надежду, что Николай Кузнецов не оставит коллег из аграрного университета без поддержки. Он также передал слова благодарности от имени губернатора Валерия Радаева и вручил Кузнецову букет.

Уходящего со сцены Николая Кузнецова участники Ученого совета проводили овациями.

ИСТОЧНИК KP.RU