Николай Кузнецов продолжит возглавлять Ассоциацию аграрного образования и науки
На внеочередном Ученом совете в Саратовском государственном аграрном университете имени Вавилова ректор Николай Кузнецов заявил о сложении полномочий.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Кузнецов заявил, что его попросили «как минимум на год» остаться руководителем Ассоциации аграрного образования и науки.
Он поблагодарил коллег, преподавательский состав, профсоюз, студентов, а также руководство Саратовской области за поддержку.
Присутствующий на Учетом совете зампред Алексей Стрельников, в свою очередь, выразил надежду, что Николай Кузнецов не оставит коллег из аграрного университета без поддержки. Он также передал слова благодарности от имени губернатора Валерия Радаева и вручил Кузнецову букет.
Уходящего со сцены Николая Кузнецова участники Ученого совета проводили овациями.
ИСТОЧНИК KP.RU