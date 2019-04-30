Саратов получил еще семь единиц коммунальной техники

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-30T14:19:45+03:00

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Сегодня, 30 апреля, ООО «Дорожное предприятие №6» в Дубках получило семь единиц техники.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с пресс-выезда, где губернатор Валерий Радаев осмотрел технику, это пять бульдозеров и два экскаватора.

Всего планируется закупить 22 единицы — по пять фронтальных погрузчиков, снегоочистителей, автогрейдеров и бульдозеров, а также два экскаватора-погрузчика.

Оставшаяся часть техники будет поставлена в июне-июле. Машины предназначены для разных видов дорожных работ: зимой она позволяет убирать снег, а летом — чистить дороги от пыли, и поливать их.

Напомним, ранее по инициативе Валерия Радаева было закуплено 40 единиц тракторов.

ИСТОЧНИК KP.RU