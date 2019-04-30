Саратов получил еще семь единиц коммунальной техники
Сегодня, 30 апреля, ООО «Дорожное предприятие №6» в Дубках получило семь единиц техники.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с пресс-выезда, где губернатор Валерий Радаев осмотрел технику, это пять бульдозеров и два экскаватора.
Всего планируется закупить 22 единицы — по пять фронтальных погрузчиков, снегоочистителей, автогрейдеров и бульдозеров, а также два экскаватора-погрузчика.
Оставшаяся часть техники будет поставлена в июне-июле. Машины предназначены для разных видов дорожных работ: зимой она позволяет убирать снег, а летом — чистить дороги от пыли, и поливать их.
Напомним, ранее по инициативе Валерия Радаева было закуплено 40 единиц тракторов.
ИСТОЧНИК KP.RU