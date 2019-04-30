Мэр Саратова требует наказать испортивших памятник танкистам вандалов

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-30T13:45:51+03:00

Исаев напомнил, что это не единичный случай

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Мэр Саратова Михаил Исаев требует наказать виновных в вандализме над памятником Воинам-танкистам, установленным в микрорайоне СХИ.

- Считаю вопиющим инцидент, произошедший с памятником Воинам-танкистам. Хотя инцидент — это слишком мягкая характеристика для случившегося. Это — преступление! Преступление против памяти о героическом подвиге наших дедов и прадедов, преступление против истории нашей страны, — написал на своей странице в Instagram Михаил Исаев.

Напомним, сегодня ночью, 30 апреля, неизвестные залили краской монумент и прикрепили бумажку с требованием перекрасить его.

Михаил Исаев в своем посте напомнил о том, что подобные случаи не единичны. Совсем недавно в «Липках» сломали бескозырку на памятнике юнгам северного флота.

- Я прошу полицию разобраться в данных происшествиях и наказать виновных по всей строгости закона! Порочить честь нашего народа, победившего страшную чуму под названием «фашизм», а уж тем более в канун великого праздника Победы, — это не что иное, как унижение себя и своих близких, ведь нет семьи, которую так или иначе не коснулась страшная война 1941-1945 годов, — заявил мэр.

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ИСТОЧНИК KP.RU