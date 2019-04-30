В Энгельсе мужчина за рулем «девятки» врезался в «десятку»

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-30T13:25:02+03:00

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В Энгельсе вчера днем, 29 апреля, столкнулись ВАЗ-21093 и ВАЗ-2110.

- ДТП случилось в 14:15 у дома №10 по проспекту Строителей. Мужчина 39 лет за рулем «девятки» не уступил право проезда второй машине, за рулем которой был 44-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В столкновении пострадала 34-летняя пассажирка авто виновника аварии. Ей назначили лечение на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU