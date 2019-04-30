Саратовские таможенники спасли перевозимых контрабандой обезьянок

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-30T13:07:48+03:00

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Сотрудники Саратовской таможни в поезде, следовавшем из Алма-Аты в Саратов, выявили контрабандиста, который вез живой груз.

Операция прошла совместно с пограничным управлением ФСБ России по Саратовской и Самарской областям и Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе таможни, у одного из пассажиров нашли сумку, в которых сидели два маленьких гиббона и три макаки. Животные были помещены в контейнер. Никаких документов на перевозку обезьянок у гражданина не имелось.

Они за время пути совсем ослабли, но теперь их жизни ничего не угрожает. Таможенники нашли для них новый дом — ветеринарную клинику Саратовского аграрного университета.

- Обнаруженные животные были сильно истощены. Обезьян осмотрели специалисты, им обеспечен необходимый уход и правильное питание. Общая стоимость перемещаемых приматов составила 1 млн 150 тыс. рублей, что является крупным размером, — рассказал главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Саратовской таможни Анатолий Полубояров.

За контрабанду редких видов животных мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU