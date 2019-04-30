В Саратове на 8 мая изменится схема движения общественного транспорта

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-30T12:49:47+03:00

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В Саратове из-за мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая изменятся схемы движения общественного транспорта. Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.

Так, с 7:00 до 15:00 закрывается движение на Московской улице от Горького до Соборной. В связи с этим маршрутка №3 в сторону Театральной площади будет ехать по Московской — Горького — Кутякова — Радищева и далее по схеме движения, в сторону железнодорожного вокзала от Радищева — Кутякова — Вольская — Московская.

- №11 поедет по Московской — Горького (обратно по Вольской) — Кутякова — Челюскинцев — Некрасова — Московская и дальше по обычному маршруту в обоих направлениях.

- №33 в сторону Музейной площади будет объезжать по Московской — Горького — Кутякова — Радищева — Челюскинцев — Некрасова — Московской, в сторону Сенного рынка: Московская — Соборная — Челюскинцев — Кутякова.

- №97 в сторону Крытого рынка: Радищева — Челюскинцев — Некрасова — проезд Котовского — Соборная улица — Соборная площадь — Радищева — Советская — Чапаева.

Тот транспорт, что едет по Радищева от Кутякова до Театральной, также изменит свой маршрут.

- №8А в направлении парка «Липки» будет объезжать перекрытие по Кутякова — Челюскинцев — Некрасова — проезд Котовского — Соборной улицы — Соборной площади — Радищева и далее как обычно.

- №52 в ту же сторону поедет по Некрасова — проезду Котовского — Соборной улице — Соборной площади, развернется и далее продолжит ехать по схеме.

Также с 20:00 8 мая из-за закрытия Московской улицы от Аткарской до Соборной маршруты общественного транспорта претерпят изменения.

- №3 будет ехать по Аткарской — Кутякова — Радищева, совершит разворот и поедет обратно.

- №55А в сторону Заводского района поедет от Привокзальной площади — Аткарская — Рабочая — Степана Разина и далее по стандартной схеме.

№№60 и 65 от Сенного рынка поедут по Астраханской — Кутякова — Аткарской и т. д.

- №75 будет курсировать по Астраханской — Кутякова — Аткарской и далее по обычному маршруту в обе стороны.

- №79 по направлению к Чапаева объедет перекрытие по Аткарской — Кутякова — Чапаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU