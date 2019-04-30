2019-04-30T12:25:33+03:00
Происшествия

Выбежавшая на дорогу в Пугачеве пенсионерка спровоцировала тройное ДТП

Пострадала одна из водительниц, попавших в аварию
Ольга Муравлёва
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В Пугачеве сегодня, 30 апреля, случилось тройное ДТП. Столкнулись два Renault и Ford Focus.

- Предполагается, что причиной аварии стала внезапно выбежавшая на проезжую часть пенсионерка, из-за чего машины резко затормозили, а женщина сразу скрылась, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

В результате ДТП пострадала одна из водительниц. Ей оказали первую помощь, от госпитализации гражданка отказалась.

На месте работали облспас и ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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