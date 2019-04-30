В Ершове водитель фуры разогнался до 91 км/ч и врезался в «девятку»
В Ершовском районе 31-летний местный житель хотел смягчить свой приговор. Мужчину осудили 30 января 2019 года за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, на два года ограничения свободы и запретили столько же заниматься деятельностью, связанной с вождением.
- Мужчина за рулем фуры MAN в Ершове 19 июня 2017 года разогнался до 91 км/час, выехал на встречку и врезался в ВАЗ-21093, которую вела 49-летняя женщина. Пострадавшая получила тяжкий вред здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Осужденный хотел смягчить свой срок, указывая, что это водительница нарушила правила дорожного движения.
Судебная коллегия оставила приговор без изменений, посчитав наказание законным.
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ИСТОЧНИК KP.RU