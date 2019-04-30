2019-04-30T11:53:51+03:00
Общество

Мост Саратов — Энгельс оборудуют защитой от школьников

В апреле внутрь конструкции спокойно залезли двое ребят
Дарья Вострикова
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После неожиданного визита школьников внутрь моста СаратовЭнгельс, который взбудоражил общественность, конструкцию хотят оборудовать системой защиты от незваных гостей.

Напомним, видеозапись мини-путешествия ребят появилась в социальных сетях еще в начале апреля. Двое детей залезли на якобы охраняемый объект и спокойно там прошлись. Более того, из записи стало понятно, что такая прогулка здесь для них не первая.

Для защиты от подобных визитов мост планируют оборудовать камерами, запись будет идти круглые сутки не только со стороны дороги, но и подходов к критическим элементам с уточнением времени.

Кадры будут автоматически анализировать на предмет нарушений. Если вдруг изображение пропадет, об этом сразу узнает диспетчер. А если на объекте что-то произойдет, охранники тут же получат тревожный сигнал.

Информация средств обеспечения транспортной безопасности будет передаваться в УГАН НОТБ ПФО Ространснадзора, территориальные органы ФСБ, МВД Российской Федерации.

Кроме того, на мосту появится забор в 2,5 м, верхушку которого обмотают «егозой», чтобы не пустить или хотя бы задержать нарушителя. Проход внутрь будут осложнять шлагбаумы и калитки, которые запрут на замок. Корпусы и крышки устройства сделают настолько плотными, чтобы ломать его пришлось как минимум 15 минут.

Все это победитель конкурса, которого определят 7 июня, должен сдать до 30 числа того же месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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