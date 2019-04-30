Молодой саратовец пытался обжаловать восьмилетний срок за наркотики

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-30T11:37:08+03:00

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В Саратове 18-летний парень пытался обжаловать свой приговор за покушение на сбыт наркотиков.

- Его осудили 16 января 2019 года на восемь лет колонии строгого режима, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Он и другой злоумышленник 15 октября 2018 года достали наркотики, упакованные в десять свертков из тайника, расположенного в Ленинском районе. Они собирались распространять их. Однако парня в тот же день задержала полиция, а его подельник сбежал.

Осужденный пытался облегчить свой приговор, но судебная коллегия признала жалобы необоснованными и оставила срок без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU