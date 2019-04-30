2019-04-30T11:19:19+03:00
Происшествия

В Саратовской области депутат стрелял на дороге из огнестрела

Следователи направили дело прокурору
Ольга Муравлёва
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В Энгельсе Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего депутата одного из МО Ровенского района. Его обвиняют в незаконном изготовлении, хранении и перевозке огнестрела и патронов к нему.

- Следствие считает, что в период с 20 по 27 февраля 2019 года мужчина у себя дома в одном из сел района сделал из подручных средств оружие к патронам 20 калибра и 15 боеприпасов, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Гражданин решил проверить, работает ли огнестрел и на автодороге сделал два выстрела. В это время его заметили сотрудники охотничьего хозяйства и позвонили в полицию.

Мужчина признал свою вину в содеянном. Дело направляется прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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