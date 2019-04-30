Вынесен приговор дачным ворам из Саратова

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-30T11:06:01+03:00

Они обчищали домики в садовых товариществах

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В Саратове вынесен приговор двум ворам, совершавшим кражи из дачных домиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 41 и 46-летний мужчины обчищали дачи в Волжском районе.

С 4 по 20 ноября 2017 года злоумышленники образовали преступную группу и распределили обязанности.

На автомобиле Daewoo Matiz мужчины ездили по садовым товариществам и проникали в дачные домики.

Одного из подсудимых отправили в колонию на полтора года, другого — на шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU