Вынесен приговор дачным ворам из Саратова
Они обчищали домики в садовых товариществах
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В Саратове вынесен приговор двум ворам, совершавшим кражи из дачных домиков.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 41 и 46-летний мужчины обчищали дачи в Волжском районе.
С 4 по 20 ноября 2017 года злоумышленники образовали преступную группу и распределили обязанности.
На автомобиле Daewoo Matiz мужчины ездили по садовым товариществам и проникали в дачные домики.
Одного из подсудимых отправили в колонию на полтора года, другого — на шесть месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU