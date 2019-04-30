В Саратове рецидивист украл сварочный аппарат и сдал в ломбард

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-30T11:04:39+03:00

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Вчера, 29 апреля, в 05:28 в отдел полиции Кировского района с заявлением о краже обратился 40-летний мужчина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по его словам, ранним утром неизвестный залез на территорию дома на Большой Садовой улице, открыл сарай и унес оттуда сварочный аппарат стоимостью почти 6 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержан 33-летний рецидивист.

Он признался, что сдал имущество в ломбард и отправился ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU