2019-04-30T11:02:38+03:00
Происшествия

В Балакове ночью парень угнал у пенсионера «Жигули»

Он уже задержан за совершение аналогичного преступления
Дарья Вострикова
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Вчера, 29 апреля, в 18:05 в отдел полиции Балаковского района поступило заявление 65-летнего мужчины об угоне машины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 23 апреля у дома №15 на набережной 50 лет ВЛКСМ кто-то пытался забрать его «Жигули».

Выяснилось, что здесь причастен 16-летний житель села Куриловка Вольского района, который уже задержан за аналогичное преступление. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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