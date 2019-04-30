В Красноармейске рецидивист избил друга и отобрал у него телефон

СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-30T11:01:36+03:00

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Полиция Красноармейского района раскрыла грабеж в отношении 30-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в квартире на улице 1-й микрорайон вчера, 29 апреля, друг жителя райцентра избил его и отобрал сотовый телефон с банковской картой.

По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний мужчина, который успел дважды отсидеть в тюрьме. Похищенное у него изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU