В Красноармейске рецидивист избил друга и отобрал у него телефон
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
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Полиция Красноармейского района раскрыла грабеж в отношении 30-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в квартире на улице 1-й микрорайон вчера, 29 апреля, друг жителя райцентра избил его и отобрал сотовый телефон с банковской картой.
По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний мужчина, который успел дважды отсидеть в тюрьме. Похищенное у него изъяли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU