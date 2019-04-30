Техника для борьбы с пожарами в лесах прибудет в Саратов в конце лета

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-30T10:20:20+03:00

На сохранение лесов впервые за десять лет в Саратовской области потратят 345,5 млн рублей

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Сегодня, 30 апреля, в пресс-центре правительства министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин рассказал о новой специализированной технике, которую регион получит для охраны и восстановления лесов.

В ближайшие три года из федерального бюджета на это потратят 345,5 млн рублей. На сегодняшний момент Саратовская область уже получила около 114 млн рублей, в том числе 18,9 млн рублей — на лесовосстановительные работы.

На 95 млн рублей планируется закупить технику. Это 24 лесопатрульных комплекса, 30 колесных тракторов, один бульдозер и один седельный тягач, а также десять единиц другого оборудования, их передадут в лесхозы региона в этом году.

- Уже приобретаем лесокультурную технику, крайний срок поставки в августе, надеюсь что все, что прописано в контракте, получим. Пожароопасный сезон идет до октября, поэтому, думаю, если придет она позже этого срока, то поздно не будет, — сказал Доронин.

ИСТОЧНИК KP.RU