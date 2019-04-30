Врачи госпиталя для ветеранов войн проводят медицинские осмотры ветеранов Великой Отечественной войны на дому

СЕГОДНЯ 10:08 2019-04-30T10:17:05+03:00

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Врачи Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн по инициативе главного врача учреждения, депутата Саратовской областной Думы (Фракция «Единая Россия») Евгения Ковалева при поддержке министерства здравоохранения области проводят медицинский осмотр ветеранов Великой Отечественной войны на дому.

Выезды осуществляются в целях проведения консультативной и организационно-методической работы по улучшению медицинского обслуживания и увеличения продолжительности активной жизни ветеранов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», тружеников тыла военных лет. В состав бригад входят врач-гериатр, врач-невролог, врач-офтальмолог. При необходимости ветераны незамедлительно госпитализируются в Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн.

До дня Великой Победы специалисты госпиталя посетят нетранспортабельных пациентов города.

До конца года врачи учреждения осуществят выезды в муниципальные районы области. В прошлом году данные выезды были организованы в 16 муниципальных районов региона.

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Сегодня ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» — крупное клиническое лечебное учреждение, основными задачами которого является оказание высококвалифицированной специализированной медицинской помощи ветеранам войн. В госпитале постоянно совершенствуется лечебная и диагностическая база, учреждение оснащается современной диагностической и лечебной аппаратурой, которой в совершенстве владеют высококлассные специалисты, что предоставляет возможность оказывать лечебную и профилактическую помощь ветеранам области на высоком качественном уровне, способствуя формированию их здорового активного долголетия.

Кроме того, учреждение является не только лечебным, но и научно-педагогическим и методологическим центром геронтолого-гериатрической службы Саратовской области. Учитывая особенности современной демографической ситуации, для которой характерно увеличение числа лиц пожилого и старческого возраста в общей структуре населения, работа госпиталя приобретает все большую социальную значимость.

ИСТОЧНИК KP.RU