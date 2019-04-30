В Саратове вор украл из квартиры пенсионера телевизор и 150 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-30T10:07:18+03:00

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В Саратове полиция вчера, 29 апреля, нашла подозреваемого в краже у пенсионера.

- В участок 25 апреля пришел 67-летний мужчина и сообщил, что в его квартире по улице Мира кто-то открыл оконную раму и похитил телевизор Dexp и 150 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция возбудила дело и доставила в отдел 48-летнего безработного, который признался в преступлении. Он рассказал, что в тот же день продал технику неизвестному, а деньги потратил. Ему выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU