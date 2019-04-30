В Энгельсе внук до смерти забил недошедшую до туалета бабушку

СЕГОДНЯ 09:56 2019-04-30T09:56:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве по неосторожности.

- Следствие считает, что мужчина, проживавший вместе со своей 73-летней бабушкой, в ночь с 25 на 26 февраля 2019 года пришел домой и понял, что женщина в силу преклонного возраста не дошла до туалета. Он начал избивать ее кулаками по лицу и груди. Когда женщина умерла, и злоумышленник осознал, что натворил, он вызвал «скорую». Медики констатировали смерть, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Судмедэкспертиза установила, что пенсионерка скончалась от тупой травмы головы.

Внук признал свою вину. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Следите за новостями Саратова в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU