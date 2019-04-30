На Театральной площади в Саратове высаживают ели из Москвы

СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-30T10:00:47+03:00

Деревья из питомников Саратовской области не подходят для главной площади города

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Сегодня, 30 апреля, в правительстве Саратовской области прошел брифинг по сохранению лесного фонда в пожароопасный сезон и планируемых мероприятиях в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в 2019 году.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин, на Театральной площади сейчас высаживают ели из московского питомника.

Он объяснил, что для города нужны саженцы крупномеры, поэтому к местным питомникам решили не обращаться.

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин ДоронинФото: Дарья Вострикова

Из местных питомников заказывают все районы Саратовской области, таких заказов было уже много в этом году.

Сейчас местным лесным питомникам поставили задачу выращивать крупномерные саженцы.

Планируется устроить в области конкурс на лучший питомник, победителю будут выделять технику.

ИСТОЧНИК KP.RU