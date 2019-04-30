На Театральной площади в Саратове высаживают ели из Москвы
Сегодня, 30 апреля, в правительстве Саратовской области прошел брифинг по сохранению лесного фонда в пожароопасный сезон и планируемых мероприятиях в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в 2019 году.
Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин, на Театральной площади сейчас высаживают ели из московского питомника.
Он объяснил, что для города нужны саженцы крупномеры, поэтому к местным питомникам решили не обращаться.
Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин ДоронинФото: Дарья Вострикова
Из местных питомников заказывают все районы Саратовской области, таких заказов было уже много в этом году.
Сейчас местным лесным питомникам поставили задачу выращивать крупномерные саженцы.
Планируется устроить в области конкурс на лучший питомник, победителю будут выделять технику.
ИСТОЧНИК KP.RU