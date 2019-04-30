Женщина на Honda сбила пенсионера
Пожилой мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода
Изменить размер текста:
Утром в минувший понедельник, 29 апреля, в центре Саратова женщина за рулем иномарки сбила пожилого мужчину.
Авария произошла в 7:40 на перекрестке улиц Мясницкая — Большая Горная.
Пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте и попал под колеса автомобиля Honda CRV под управлением 56-летней женщины. В результате 77-летний пешеход был госпитализирован прибывшими медиками.
ИСТОЧНИК KP.RU