Женщина на Honda сбила пенсионера

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-30T09:36:47+03:00

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Утром в минувший понедельник, 29 апреля, в центре Саратова женщина за рулем иномарки сбила пожилого мужчину.

Авария произошла в 7:40 на перекрестке улиц Мясницкая — Большая Горная.

Пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте и попал под колеса автомобиля Honda CRV под управлением 56-летней женщины. В результате 77-летний пешеход был госпитализирован прибывшими медиками.

ИСТОЧНИК KP.RU