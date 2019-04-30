Порно-шантажист из Энгельса попал на скамью подсудимых

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-30T09:33:27+03:00

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В Энгельсе Саратовской области следователи завершили расследование в отношении 35-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и понуждении к сексу.

- Следствие считает, что 11 марта 2019 года 18 и 19-летняя девушки в интернете познакомились со злоумышленником, в тот же день встретились с ним. Он предложил им заняться сексом за деньги, на что они согласились. В машине гражданина они втроем совокупились, а он тайно снял их на камеру, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

После, в период с 12 по 14 марта, в ходе разговоров по телефону покровчанин снова склонял дам на половой акт, от которого они отказались. Мужчина разозлился и пообещал распространить снятую запись, которая могла опорочить приятельниц.

Теперь суд разберется в этом деле. Злоумышленник признал свою вину.

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ИСТОЧНИК KP.RU