На Первомай в Саратове перекроют центральные улицы

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-30T09:20:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове на 1 мая перекроют несколько центральных улиц.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, причина этого — массовые шествия в честь Дня международной солидарности трудящихся.

Парковка будет запрещена с 6 до 13 часов на проспекте Кирова, улицах Горького, Астраханская, Советская, Радищева. С 7 до 12 часов — на Радищева. С 6 до 14 часов — на набережной Космонавтов и в Обуховском переулке.

Движение будет закрыто по проспекту Кирова, улицам Радищева и Вольская с 8 до 13 часов, Горького — с 10 до 13 часов, Астраханская, Советская, Радищева — с 10 до 12 часов, Набережная Космонавтов и в Обуховский переулок — с 8 до 14 часов.

Общественный транспорт будет объезжать закрытые участки. Все изменения можно увидеть на интерактивной карте.

ИСТОЧНИК KP.RU