На Первомай в Саратове перекроют центральные улицы
В Саратове на 1 мая перекроют несколько центральных улиц.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, причина этого — массовые шествия в честь Дня международной солидарности трудящихся.
Парковка будет запрещена с 6 до 13 часов на проспекте Кирова, улицах Горького, Астраханская, Советская, Радищева. С 7 до 12 часов — на Радищева. С 6 до 14 часов — на набережной Космонавтов и в Обуховском переулке.
Движение будет закрыто по проспекту Кирова, улицам Радищева и Вольская с 8 до 13 часов, Горького — с 10 до 13 часов, Астраханская, Советская, Радищева — с 10 до 12 часов, Набережная Космонавтов и в Обуховский переулок — с 8 до 14 часов.
Общественный транспорт будет объезжать закрытые участки. Все изменения можно увидеть на интерактивной карте.
ИСТОЧНИК KP.RU