Холодную воду отключили Дачному поселку, центру Саратова и Лунной улице

СЕГОДНЯ 09:06 2019-04-30T09:06:25+03:00

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В Саратове сегодня, 30 апреля, проводится ремонт водопроводов на Кутякова, 27, Мелиораторов, 8а и Лунной, 46.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС» в связи с этим до 17:00 не будет холодной воды в границах Кутякова — Вольская — Московская — Максима Горького, до полуночи в Дачном поселке и в домах №7а по Одесской улице, №№46 и 46а по Лунной.

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ИСТОЧНИК KP.RU