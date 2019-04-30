Холодную воду отключили Дачному поселку, центру Саратова и Лунной улице
В городе проводится ремонт водопровода
Изменить размер текста:
В Саратове сегодня, 30 апреля, проводится ремонт водопроводов на Кутякова, 27, Мелиораторов, 8а и Лунной, 46.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС» в связи с этим до 17:00 не будет холодной воды в границах Кутякова — Вольская — Московская — Максима Горького, до полуночи в Дачном поселке и в домах №7а по Одесской улице, №№46 и 46а по Лунной.
Следите за новостями Саратова в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU