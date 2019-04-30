Саратовская область тянет вниз индекс промпроизводства во всему ПФО

СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-30T09:12:35+03:00

Падение производства в регионе фиксируется уже пять месяцев подряд

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Согласно данным Росстата, Саратовская область по итогам марта показала самые высокие темпы падения индекса промышленного производства.

По сравнению с мартом 2018 года, показатель составил 81,1%, Это самое большое падение в ПФО. По всей России показатели хуже только у таких «промышленных» регионов, как Архангельская область и Дагестан.

При этом в ПФО всего два региона, кроме Саратовской области, в которых зафиксировано в марте снижение промышленного роста — в Башкортостане 94,2% и Марий Эл — 96,1%, у всех остальных отмечен рост. Саратовская область утянула за собой весь округ — показатель по ПФО — 97,9%.

Падение индекса промпроизводства в Саратовской области отмечается уже пять месяцев.

В правительстве области 29 апреля провели заседание комиссии по ликвидации долгов по зарплатам на предприятиях региона. Совещание под руководством губернатора сделали закрытым для СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU