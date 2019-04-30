До 9 мая отключат горячую воду в центре Саратова

СЕГОДНЯ 08:28 2019-04-30T08:48:37+03:00

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С 1 мая энергетики саратовского филиала «Т Плюс» начинают гидравлические испытания.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, первый этап начнется на тепломагистрали №2 от Саратовской ГРЭС.

Во время испытаний будет отключена горячая вода в домах на улицах Соляная, Бабушкин взвоз, Большая Затонская, Валовая, Григорьева, Комсомольская, Лермонтова, Мичурина, Московская, Набережная Космонавтов, Октябрьская, Первомайская, Челюскинцев, Чернышевского и другие.

Ориентировочно работы завершатся 9 мая. Восстановление горячего водоснабжения зависит от коммунальных компаний, обслуживающих конкретные дома.

ИСТОЧНИК KP.RU