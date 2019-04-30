Саратовская пенсионерка добилась лекарств от Минздрава через прокуратуру

СЕГОДНЯ 08:02 2019-04-30T08:25:30+03:00

Ей пришлось жаловаться в надзорное ведомство

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В Саратове 72-летняя женщина пожаловалась в прокуратуру на отсутствие жизненно необходимых лекарств.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, женщине требуются препараты по программе государственных гарантий. При этом они должны предоставляться бесплатно.

Тем не менее министерство здравоохранения не выдало женщине необходимых лекарств.

Прокуратура внесла представление в адрес Минздрава региона. Оно было рассмотрено и удовлетворено.

Пенсионерку обеспечили лекарствами в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU