Экс-главу Марксовского района осудили на 10 лет колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 17:53 2019-04-29T17:53:24+03:00

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Бывшего главу Марксовского района Саратовской области приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 50 млн рублей. Такое решение принял 29 апреля в районном суде Тимур Алимбеков.

Тополь признан виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, следствие предъявило ему целый букет обвинений. В числе прочих преступлений главу района обвинили в получении взяток в виде земельных участков, за раздачу муниципальных земель предпринимателям.

Глава района был задержан 18 января 2017 года сотрудниками УФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU