Панкову понравился конструктивный настрой журналистов

СЕГОДНЯ 17:03 2019-04-29T17:03:31+03:00

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Депутат Госдумы и секретарь реготделения партии ЕР Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале пост о прошедшей сегодня, 29 апреля, его пресс-конференции.

- Очень понравился конструктивный настрой журналистов сегодня на пресс-конференции. Именно этого всегда жду — открытых прямых вопросов на разные темы. Когда есть понимание, то у кого-то будет меньше возможности искажать информацию, вводить в заблуждение жителей. Поэтому сделаем такие встречи постоянными. Например, каждую региональную неделю.

Уходим от стереотипов, с журналистами общаюсь напрямую. Успели многое обсудить, где-то даже поспорили. Вижу, что СМИ занимаются острыми проблемами наших граждан. И есть много направлений для совместной работы.

Кто-то, может быть, ради хайпа в соцсетях пытался привлечь к себе особое внимание. На такие случаи смотрю конструктивно. Главное, что важная проблема обсуждалась. А вот коллеги-журналисты, мне показалось, не оценили.

Спасибо, коллеги, за откровенный разговор. Это всем нам необходимо и полезно, — написал Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU