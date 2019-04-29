Саратовские байкеры пообещали горожанам тихие ночи
В минувшую пятницу представители мотосообществ встретились на Славянской площади Саратова с сотрудниками Госавтоинспекции в рамках профилактического мероприятия «Мотоцикл, скутер, мопед, велосипед».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, инспекторы напомнили байкерами важность соблюдения ПДД и опасности резких маневров. Те заверили стражей порядка, что сами хотят бороться за культуру на дорогах, и призвали своих единомышленников не шуметь, особенно — по ночам.
Водителей четырехколесного транспорта также призывают избегать резких действий, в том числе открытия дверей, и к тому же просят не забывать смотреть в зеркала.
ИСТОЧНИК KP.RU