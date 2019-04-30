2019-04-30T08:56:51+03:00
Общество

Саратовские колонии выпустили товаров на 116 млн рублей

Было создано 350 рабочих мест для осужденных
Екатерина Семенова
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В УФСИН по Саратовской области подведены итоги работы за первый квартал 2019 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, за три месяца предприятия пенитенциарных учреждений выпустили продукции на 116,4 млн рублей. Кроме того, было создано 350 дополнительных рабочих мест для осужденных.

Трудовая деятельность организована на базе 13 режимных учреждений. Предприятия занимаются металло- и деревообработкой, швейным и обувным производством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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