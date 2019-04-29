2019-04-29T17:09:45+03:00
Общество

ГЖИ посоветовала жителям затопленного подъезда в Балакове обращаться к подрядчикам

Рабочие не заделали снятую крышу
Дарья Вострикова
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Вчера, 28 апреля, жители дома №7 на Заречной улице в Балакове поделились в соцсетях своей историей затопленного подъезда.

По словам Ирины Лядовой, рабочие начали ремонтировать кровлю, но ушли, не заделав крышу. После того, как пошли дожди, подъезд залило.

Как сообщили «КП-Саратов» в Государственной жилищной инспекции, такая ситуация при осадках на улице, конечно, может возникнуть.

- Претензии к качеству работы подрядчика ему должен предъявлять заказчик. В том числе стоит обратиться с претензиями по поводу залития квартир. Акт залития в каждой пострадавшей жилплощади может составить управляющая компания. Это могут делать совместно представители УК и владельца спецсчета. В том случае, если УК уклоняется от составления актов, для их получения собственники могут обратиться в жилищную инспекцию. Однако, в акте инспекции указываются не причины залития, а только сам факт. Такой акт можно использовать для дальнейших разбирательств в суде, — отметили в Госжилинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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