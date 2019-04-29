Саратовский спортсмен взял серебро первенства России по борьбе на поясах

СЕГОДНЯ 16:38 2019-04-29T16:49:20+03:00

Он завоевал награду среди юношей и девушек 15-17 лет

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С 6 по 28 апреля на базе ГУПСО «Региональный центр спортивной подготовки» прошло первенство России по борьбе на поясах среди юношей и девушек 15-17 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, серебро состязаний завоевал Данила Резниченко в категории 95 кг.

Всего в соревнованиях участвовали 250 спортсменов из 20 регионов России и восьми республик, в числе которых Татарстан, Башкортостан, Калмыкия, Чечня, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская республики.

ИСТОЧНИК KP.RU