Юлия Литневская призвала принять участие в Диктанте Победы

СЕГОДНЯ 16:32 2019-04-29T16:47:39+03:00

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В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А. состоялось международное мероприятие — тест по истории Великой отечественной войны. Данная акция проводится в седьмой раз.

Площадка опорного вуза собрала более 3,2 тыс. человек, включая высшие и средние учебные заведения, а также школы Саратова и Саратовской области, общественников и депутатов.

В качестве почетных гостей присутствовали: исполняющий обязанности ректора Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. Олег Афонин, депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская, проректор по воспитательной работе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. Марина Каткова.

Перед началом мероприятия собравшимся продемонстрировали небольшой фильм, рассказывающий об участии Саратовского автодорожного института (ныне СГТУ) в Великой отечественной войне, а также «Урок мужества», повествующий о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма.

- Полная аудитория показывает, что вы с уважением и почетом относитесь к тому подвигу, который совершил советский народ. Считаю умение сплотиться в условиях смертельной опасности нашей национальной идеей. Уверен, вы покажете сегодня отличные знания и тем самым свой патриотизм, — сказал в своем приветственном слове Олег Афонин.

- Самим фактом присутствия здесь вы вносите посильный вклад в увековечение священной памяти о Великой Отечественной войне. Как координатор проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» хочу пригласить вас и на «Диктант Победы», который состоится 7 мая в 14:00 впервые в нашем регионе на 27 площадках — их адреса вы можете уточнить на одноименном сайте: диктантпобеды.рф, там же 7 мая «Диктант Победы» можно будет написать в режиме онлайн, — обратилась к участникам теста депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU