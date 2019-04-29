В Саратове на Радоницу будут ходить автобусы до кладбища

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-29T16:44:14+03:00

Добраться можно из двух точек

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В день поминовения усопших, на Радоницу, саратовцы смогут добраться до кладбищ на автобусах.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, бесплатно доехать можно ветеранам Великой Отечественной войны; посетителям-инвалидам, при наличии соответствующего документа.

В этот день, 7 мая, с 07:00 до Старого и Нового Елшанских кладбищ можно будет добраться с площади Ленина, на Увекское — со стадиона «Волга».

Городские захоронения ежедневно открыты с 09:00 до 19:00 с мая по сентябрь и с 09:00 до 17:00 с октября по апрель.

ИСТОЧНИК KP.RU