В Саратове на Радоницу будут ходить автобусы до кладбища
Добраться можно из двух точек
.Фото: Екатерина Семенова
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В день поминовения усопших, на Радоницу, саратовцы смогут добраться до кладбищ на автобусах.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, бесплатно доехать можно ветеранам Великой Отечественной войны; посетителям-инвалидам, при наличии соответствующего документа.
В этот день, 7 мая, с 07:00 до Старого и Нового Елшанских кладбищ можно будет добраться с площади Ленина, на Увекское — со стадиона «Волга».
Городские захоронения ежедневно открыты с 09:00 до 19:00 с мая по сентябрь и с 09:00 до 17:00 с октября по апрель.
ИСТОЧНИК KP.RU