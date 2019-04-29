2019-04-29T16:39:28+03:00
Происшествия

В Саратовской области стали чаще давать взятки

Общая сумма составила почти 82 млн рублей
Дарья Вострикова
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Жители Саратовской области на 12,8% стали чаще давать взятки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, общая сумма, на которую граждане пытались кого-то подкупить, составила почти 82 млн рублей. Это на 47,7% больше, чем в 2017 году.

Выяснилось, что чаще всего на это преступление идут безработные и сумму выбирают немаленькую, более 1 млн рублей.

Всего в 2018 году выявили 53 факта взяточничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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