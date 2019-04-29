В Саратове муж не пускал приставов к машине жены-должницы

СЕГОДНЯ 16:14 2019-04-29T16:14:31+03:00

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В Саратове приставы во время акции «Узнай о своих долгах» останавливали на Славянской площади водителей.

- Среди них обнаружилась владелица Opel, которая согласно исполнительному производству должна была отдать машину кредитной организации. Однако муж, который вел авто, был явно против и не пускал приставов к имуществу. Только после разъяснений он уступил. Иномарку арестовали, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Также сотрудники службы остановили «Ладу», водитель которой не имел долгов, а вот владелец не платил алименты. Он накопил долгов на 200 тыс. рублей. Автомобиль изъяли, а шофер ушел пешком.

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ИСТОЧНИК KP.RU