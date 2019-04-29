В Саратовскую область не пустили 21,5 тонны сухофруктов из Кыргызстана
На мешках с грузом не было маркировки
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На фитосанитарном посту «Озинки» 26 апреля инспекторы Россельхознадзора не пропустили подкарантинный груз.
- Автомобиль вез из Кыргызстана 21,5 тонны сухофруктов. У товара был фитосанитарный сертификат, но на мешках отсутствовала маркировка, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления Россельхознадзора.
На перевозчика составили административный протокол, а груз вернули обратно — в Кыргызстан.
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ИСТОЧНИК KP.RU