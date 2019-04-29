2019-04-29T18:35:20+03:00
Происшествия

Сельскую больницу под Саратовом переселили в Дом культуры

У здания амбулатории в феврале рухнула крыша, до сих пор она не отремонтирована [видео]
Ольга Муравлёва
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Разрушенная в феврале крыша до сих пор не восстановленаРазрушенная в феврале крыша до сих пор не восстановлена
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В селе Золотое Красноармейского района Саратовской области больница с февраля 2019 года располагается в здании Дома культуры. Работников и пациентов Золотовской врачебной амбулатории переселили из-за рухнувшей крыши.

- ЧП случилось 8 февраля в 12:30. Кровля была достаточно изношена, ей почти 50 лет, — сообщила «КП-Саратов» врач Людмила Бирюкова.

В помещении ДК сейчас принимает терапевт, там же располагается дневной стационар.

- Мы везде можем приспособиться, а для пациентов это, конечно, неудобно, — отметила врач.

Работники лечебного учреждения не знают, когда у здания починят крышу. Это, скорее всего, должен сделать региональный Минздрав, так как амбулатория относится к Красноармейской ЦРБ, подчиняющейся министерству.

Сейчас в здании ДК, кроме пациентов села Золотое, обслуживают и жителей Дубовки, Рогаткино и Гусево. Данные из открытых источников говорят, что общее население этих четырех населенных пунктов порядка 3,5 тыс. человек.

Крыша больницы в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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