Сельскую больницу под Саратовом переселили в Дом культуры
В селе Золотое Красноармейского района Саратовской области больница с февраля 2019 года располагается в здании Дома культуры. Работников и пациентов Золотовской врачебной амбулатории переселили из-за рухнувшей крыши.
- ЧП случилось 8 февраля в 12:30. Кровля была достаточно изношена, ей почти 50 лет, — сообщила «КП-Саратов» врач Людмила Бирюкова.
В помещении ДК сейчас принимает терапевт, там же располагается дневной стационар.
- Мы везде можем приспособиться, а для пациентов это, конечно, неудобно, — отметила врач.
Работники лечебного учреждения не знают, когда у здания починят крышу. Это, скорее всего, должен сделать региональный Минздрав, так как амбулатория относится к Красноармейской ЦРБ, подчиняющейся министерству.
Сейчас в здании ДК, кроме пациентов села Золотое, обслуживают и жителей Дубовки, Рогаткино и Гусево. Данные из открытых источников говорят, что общее население этих четырех населенных пунктов порядка 3,5 тыс. человек.
Крыша больницы в Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU