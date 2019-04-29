Панков: Спросите оппозицию, подготовили ли они проект поликлиники в Солнечном?

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-29T15:20:22+03:00

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Требования жителей к власти сегодня более высокие, чем были раньше. И депутатам, в том числе от оппозиционных партий, нужно «не шары дуть, а заниматься решением вопросов избирателей». Об этом сказал депутат Государственной думы, секретарь реготделения «Единой России» Николай Панков в ходе пресс-конференции в понедельник, 29 апреля.

- Один из представителей КПРФ недавно заявил о готовности строить поликлинику в Солнечном. Поддерживаю эту инициативу. Слышал, он недавно там «маевку» собирал, «апрельские тезисы» писали. Интересно, как решается этот вопрос. Готов ли проект, утверждена ли смета? Это серьезная задача, решение которой гораздо сложнее, чем критиканство. Вы у него при случае спросите, как там вопрос со строительством продвигается, — обратился к журналистам Панков.

Также отвечая на вопросы прессы, он рассказал о своем отношении к изменениям, происходящим в региональных органах власти. По его словам, создание новой должности председателя правительства позволит делегировать ряд полномочий для оперативного и качественного решения вопросов.

- Люди ждут обновления и позитивно к нему относятся. Они одобряют смену главного федерального инспектора, председателя областной думы. Губернатор работает с утра и до позднего вечера, но не может один нести на себе все. И Ойкин, и Стрелюхин, и Гречушкина, и Разделкин должны помогать ему, — сказал Панков, добавив, что обновление в рядах власти усилит ответственность членов правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU