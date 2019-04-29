2019-04-29T15:18:38+03:00
Общество

Николай Панков о хостелах: Как там люди живут?

Депутат проголосовал за законопроект о закрытии хостелов в жилых домах
Александр Уриевский
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В Саратове депутат Государственной думы Николай Панков сегодня, 29 апреля, провел пресс-конференцию.

Он, в частности, рассказал о законопроекте, который запрещает организацию хостелов в жилых домах.

- Сложный законопроект был, несколько лет он рассматривался. Ранее мы это разрешали. Все иностранцы отмечают, что на время чемпионата мира по футболу все было организовано прекрасно: и визы, и проживание для болельщиков.

Однако сейчас, по словам Панкова, начались жалобы от жителей этих домов.

Также Панков рассказал о своем опыте проживания в хостеле в Санкт-Петербурге, когда приезжал на соревнования дочери по гимнастике.

- Как же там люди живут? Возможно, я не в тот хостел приехал, который образцовый. Поэтому и голосовал за закрытие их в жилых домах. Но сенаторы решили отложить до октября решение вопроса, — сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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