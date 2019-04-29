Правительство Саратовской области закрылось от СМИ при обсуждении долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-29T14:38:52+03:00

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Координационная комиссия по вопросам задержки зарплаты собралась сегодня, 29 апреля, в правительстве Саратовской области под руководством губернатора. На мероприятии присутствуют министры, главы Саратова и Энгельса, начальники промпредприятий, надзорных и правоохранительных органов.

- Почти 5 тыс. человек не получают вовремя зарплату. Проблемы наиболее существенные на мебельной фабрике в Энгельсе, на «Тантале» в Саратове и консервном заводе ФСИН в Энгельсе. Ситуация непростая, но речи об остановке производств не должно идти, — заявил губернатор Валерий Радаев.

Первый зампред Вадим Ойкин сообщил, что, по данным Саратовстата, просроченная задолженность перед работниками в регионе — 15,3 млн рублей. В основном это организации, которые находятся в банкротстве.

По данным Госинспекции труда, долги составляют 292 млн рублей. Такое расхождение в цифрах связано с разной системой оценки.

По окончании вступительной речи руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области Павел Гришин, задал вопрос: какой смысл озвучивать данные про 15 млн рублей долга, если только на трех предприятиях, обозначенных выше, долги более 40 млн рублей?

Ответ на вопрос руководителя Росреестра журналистам услышать не получилось, поскольку их попросили удалиться — совещание продолжилось в закрытом от СМИ формате.

ИСТОЧНИК KP.RU