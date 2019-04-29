2019-04-29T14:16:06+03:00
Происшествия

В Балашове под суд пойдет убийца молодой пары на берегу пруда

Мужчина зарезал ножом парня и девушку из-за обиды
Ольга Муравлёва
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В Балашове следователи завершили расследование в отношении 58-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве парня и девушки.

- Следствие считает, что днем 1 сентября злоумышленник пьянствовал на берегу пруда на Спортивной улице с приятелем. К ним подошли незнакомые 31-летний гражданин и 22-летняя девушка и присоединились к компании. Молодой парень начал хвастаться своим преступным авторитетом. Обвиняемый пытался его урезонить, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Хвастуна начала защищать его партнерша, вместе они стали оскорблять 58-летнего мужчину. Ради самоутверждения 31-летний балашовец ударил 58-летнего по лицу, тот упал и стукнулся об дерево, а после приятель увел его.

Однако злоумышленника не покидала обида. Дома он взял нож, вернулся на берег и три раза ударил парня в спину и грудь и девушку один раз также в грудь.

Погибших увидели местные жители и сообщили в полицию. Те нашли подозреваемого.

Мужчине предъявили обвинение, заключили под стражу. Теперь в деле точку поставит суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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