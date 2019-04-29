2019-04-29T13:36:28+03:00
Происшествия

В кафе «Дидвал» Калининского района выявили нарушения пожарной безопасности

Сейчас они устраняются
Дарья Вострикова
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Прокуратура Калининского района выявила нарушения соблюдения законодательства о пожарной безопасности при оказании услуг общественного питания.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в кафе «Дидвал» не было спецпрограмм для обучения персонала действиям при возгорании, инструкций, как спасаться при ЧП, а также пожарного щита.

На двери котельной забыли указать категорию пожбезопасности.

Прокурор направил в суд иск о возложении на владельца заведения устранить нарушения.

Эти требования удовлетворены и сейчас все недочеты устраняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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